"Se tiene que revisar registro de la Luz del Mundo", dice Sheinbaum tras detenciones en Michoacán

“Se tiene que revisar el registro como grupo religioso”, subrayó, al tiempo que insistió en que el Estado debe garantizar que no se utilicen figuras religiosas como fachada para actividades que representen un riesgo para la sociedad.

"Hay miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchas son de buena voluntad. Lo que hay que perseguir es el delito y en todo caso hacer la revisión por parte de Gobernación".

El operativo en el que se aseguraron a las 38 personas ocurrió en territorio michoacano la semana pasada, donde los involucrados realizaban ejercicios con armas largas, pistolas y réplicas de fuego.

El hecho encendió la alerta sobre la posible operación de grupos que, bajo un marco de fe, realizan actividades de corte paramilitar.