"Se tiene que revisar registro de la Luz del Mundo", dice Sheinbaum tras detenciones en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras la detención de 38 personas en Michoacán vinculadas a un entrenamiento con armas y que dijeron pertenecer al grupo Jahzer, ligado a la Iglesia de la Luz del Mundo, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que será necesario revisar el registro oficial de dicha congregación como asociación religiosa.
En rueda de prensa, Sheinbaum señaló que la investigación continúa en curso y que se dará a conocer la información en cuanto las autoridades cuenten con datos sólidos.
“Se tiene que revisar el registro como grupo religioso”, subrayó, al tiempo que insistió en que el Estado debe garantizar que no se utilicen figuras religiosas como fachada para actividades que representen un riesgo para la sociedad.
"Hay miles de personas que pertenecen a esta iglesia y muchas son de buena voluntad. Lo que hay que perseguir es el delito y en todo caso hacer la revisión por parte de Gobernación".
El operativo en el que se aseguraron a las 38 personas ocurrió en territorio michoacano la semana pasada, donde los involucrados realizaban ejercicios con armas largas, pistolas y réplicas de fuego.
El hecho encendió la alerta sobre la posible operación de grupos que, bajo un marco de fe, realizan actividades de corte paramilitar.
De acuerdo con exmiembros de la Iglesia de la Luz del Mundo, a los integrantes del grupo Jahzer se les instruye en defensa personal, detección de explosivos y entrenamiento con armas, bajo la narrativa de que “el fin del mundo puede ocurrir en cualquier momento”, lo que justifica la preparación permanente.
Sin embargo, señalaron que este tipo de prácticas también son utilizadas para intimidar a feligreses y evitar que se hagan denuncias sobre dinámicas internas de la congregación.
