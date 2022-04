Se suman seis municipios más de Michoacán al Fortapaz

Explicó que Fortapaz no solo es adquirir armas y patrullas, “es capacitación y formación constante, certificación, equipamiento, además de que el 10% de los recursos se va a prevención del delito y participación ciudadana, si no tenemos esto no vamos a lograr una paz duradera” refirió.

Ramírez Bedolla resaltó también la importancia que tienen los policías municipales de proximidad, quienes en muchas ocasiones se consideran el eslabón más débil en la línea de seguridad, por lo que insistió en que deben estar capacitados, equipados y debidamente certificados para cumplir su función.

Recordó que el gobierno que encabeza es de espíritu municipalista, por lo que el acompañamiento seguirá siendo patente mediante reuniones con autoridades municipales para conocer de cerca la problemática y encontrar soluciones en conjunto mediante el diálogo.