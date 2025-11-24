Se suman bloqueos carreteros en Michoacán por campesinos; este es el reporte actualizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A media jornada del paro convocado por organizaciones campesinas y transportistas, los reportes de bloqueos carreteros continúan activos en distintos puntos de Michoacán.
De acuerdo con el monitoreo oficial del C5 estatal y el Centro SICT Michoacán, al menos ocho tramos viales registran cierres totales o parciales al corte de las 11:30 horas de este lunes.
Casetas tomadas sin paso:
Panindícuaro: Autopista de Occidente, ambos sentidos bloqueados.
Ecuandureo: Autopista México–Guadalajara, bloqueo total.
Zinapécuaro: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco–Zapotlanejo, sin paso en ambos sentidos.
Vista Hermosa: Caseta de la Autopista de Occidente, sin retenciones.
Puntos viales con cierres en carreteras federales:
Villamar–Jiquilpan: Frente al IMSS, en el municipio de Villamar.
Sahuayo–La Barca: Dos bloqueos confirmados:
Cruce de Cuatro Esquinas, en Venustiano Carranza.
Cruce de La Palma.
Punto con presencia de manifestantes pero circulación habilitada:
Santa Casilda (Uruapan–Nueva Italia): Presencia de alrededor de 40 personas. Circulación y cobro operan con normalidad.
Las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones, considerar rutas alternas y mantenerse informada por medios oficiales.
rmr