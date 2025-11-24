Michoacán

Se suman bloqueos carreteros en Michoacán por campesinos; este es el reporte actualizado

Se suman bloqueos carreteros en Michoacán por campesinos; este es el reporte actualizado
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A media jornada del paro convocado por organizaciones campesinas y transportistas, los reportes de bloqueos carreteros continúan activos en distintos puntos de Michoacán.

De acuerdo con el monitoreo oficial del C5 estatal y el Centro SICT Michoacán, al menos ocho tramos viales registran cierres totales o parciales al corte de las 11:30 horas de este lunes.

Casetas tomadas sin paso:

  • Panindícuaro: Autopista de Occidente, ambos sentidos bloqueados.

  • Ecuandureo: Autopista México–Guadalajara, bloqueo total.

  • Zinapécuaro: Autopista de Cuota 15D Atlacomulco–Zapotlanejo, sin paso en ambos sentidos.

  • Vista Hermosa: Caseta de la Autopista de Occidente, sin retenciones.

Puntos viales con cierres en carreteras federales:

  • Villamar–Jiquilpan: Frente al IMSS, en el municipio de Villamar.

  • Sahuayo–La Barca: Dos bloqueos confirmados:

    • Cruce de Cuatro Esquinas, en Venustiano Carranza.

    • Cruce de La Palma.

Punto con presencia de manifestantes pero circulación habilitada:

  • Santa Casilda (Uruapan–Nueva Italia): Presencia de alrededor de 40 personas. Circulación y cobro operan con normalidad.

Las autoridades exhortan a la población a tomar precauciones, considerar rutas alternas y mantenerse informada por medios oficiales.

