Se suman bloqueos carreteros en Michoacán por campesinos; este es el reporte actualizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A media jornada del paro convocado por organizaciones campesinas y transportistas, los reportes de bloqueos carreteros continúan activos en distintos puntos de Michoacán.

De acuerdo con el monitoreo oficial del C5 estatal y el Centro SICT Michoacán, al menos ocho tramos viales registran cierres totales o parciales al corte de las 11:30 horas de este lunes.