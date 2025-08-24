Se suma Chapa Nuevo, Michoacán, al autogobierno y presupuesto directo: Segob

Salvador Escalante, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una amplia participación ciudadana, la comunidad de Chapa Nuevo, en el municipio de Salvador Escalante, aprobó mediante una asamblea general el tránsito al modelo de autogobierno y presupuesto directo, mecanismo reconocido en la legislación estatal que fortalece la autonomía de los pueblos originarios.

En representación del secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, acudió el director de Gobernación, Ricardo Palominos, quien junto con autoridades del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) dio fe pública del proceso y certificó la legalidad del acto ciudadano.