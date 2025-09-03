Se sacude PRD Michoacán el "Pacto por México" y reitera que principal alianza para el 27 será con la ciudadanía

Ocampo Córdova destacó que el PRD está en un proceso de reestructuración, con comités ejecutivos en 109 municipios y una asamblea estatal que demuestra su solidez. A pesar de contar con solo el 3% de la intención de voto en Michoacán, según una encuesta de El Heraldo de México de junio de 2025, el partido confía en que llegará con fortaleza en el 2027 y competirá con dignidad.

El líder perredista criticó la "hipocresía" de quienes, tras militar en el PRD y participar o estar de acuerdo con el Pacto por México, ahora reniegan de su origen.

“Hay quienes decidieron renunciar a nuestro proyecto, pero no pueden borrar que fueron parte del Pacto por México y ahora pretenden darse golpes de pecho. Eso es hipocresía política”, señaló, aludiendo a figuras que migraron a Morena.

La verdadera alianza del PRD enfatizó Ocampo, es con los sectores populares: obreros, jóvenes, mujeres y campesinos. Desde su fundación en 1988, el partido ha defendido las causas del pueblo y abrirá sus puertas a nuevos liderazgos, especialmente mujeres y jóvenes, para los comicios de 2027, sin depender de cúpulas o intereses coyunturales, mencionó el dirigente.

Por último, llamó a esperar los tiempos electorales para la creación de coaliciones políticas, recordando que la asamblea estatal es el único órgano que tiene la facultad de aprobar una política de alianzas.

BCT