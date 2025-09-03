Se sacude PRD Michoacán el "Pacto por México" y reitera que principal alianza para el 27 será con la ciudadanía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán se desmarcó de las críticas de Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, quien descartó una alianza electoral para 2027 y señaló al PRD por su rol en el Pacto por México de 2013.
Octavio Ocampo Córdova, líder estatal, aseguró que el partido se fortalecerá con la ciudadanía como su principal aliada, mientras que adelantó, los tiempos de coaliciones en el "sol azteca" llegarán después.
“No coincidimos en que se quiera señalar a nuestro partido en Michoacán como el causante de que, a partir de la firma de un Pacto por México generado por un gobierno priista, hoy tengamos que cobrar facturas, pero tampoco andamos buscando alianzas. El PRD tiene la fuerza necesaria para participar solos, como nos estamos preparando”, afirmó Ocampo en respuesta a los dichos de alcalde durante una rueda de prensa en Morelia el pasado 26 de agosto.
Ocampo Córdova destacó que el PRD está en un proceso de reestructuración, con comités ejecutivos en 109 municipios y una asamblea estatal que demuestra su solidez. A pesar de contar con solo el 3% de la intención de voto en Michoacán, según una encuesta de El Heraldo de México de junio de 2025, el partido confía en que llegará con fortaleza en el 2027 y competirá con dignidad.
El líder perredista criticó la "hipocresía" de quienes, tras militar en el PRD y participar o estar de acuerdo con el Pacto por México, ahora reniegan de su origen.
“Hay quienes decidieron renunciar a nuestro proyecto, pero no pueden borrar que fueron parte del Pacto por México y ahora pretenden darse golpes de pecho. Eso es hipocresía política”, señaló, aludiendo a figuras que migraron a Morena.
La verdadera alianza del PRD enfatizó Ocampo, es con los sectores populares: obreros, jóvenes, mujeres y campesinos. Desde su fundación en 1988, el partido ha defendido las causas del pueblo y abrirá sus puertas a nuevos liderazgos, especialmente mujeres y jóvenes, para los comicios de 2027, sin depender de cúpulas o intereses coyunturales, mencionó el dirigente.
Por último, llamó a esperar los tiempos electorales para la creación de coaliciones políticas, recordando que la asamblea estatal es el único órgano que tiene la facultad de aprobar una política de alianzas.
BCT