Se retirarán 240 mil metros cúbicos de azolve del lago de Pátzcuaro en 2026: Rogelio Zarazúa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por tercer año consecutivo, la administración de Alfredo Ramírez Bedolla mantiene la estrategia interinstitucional para el rescate integral del lago de Pátzcuaro. Según informó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán, a cargo de Rogelio Zarazúa Sánchez.

El plan se enfoca en combatir la contaminación y la extracción ilegal de agua durante este 2026. Al respecto, el titular de la dependencia destacó que se realizan labores de desazolve mecánico en tres frentes de trabajo. Para estas tareas, se cuenta con un equipo que incluye maquinistas, operativos y cinco excavadoras dedicadas a la rehabilitación del cuerpo de agua.