Michoacán

Se retirarán 240 mil metros cúbicos de azolve del lago de Pátzcuaro en 2026: Rogelio Zarazúa

Se usarán 5 excavadoras para la rehabilitación del cuerpo de agua
Se retirarán 240 mil metros cúbicos de azolve del lago de Pátzcuaro en 2026: Rogelio Zarazúa
CORTESÍA
Boletín
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por tercer año consecutivo, la administración de Alfredo Ramírez Bedolla mantiene la estrategia interinstitucional para el rescate integral del lago de Pátzcuaro. Según informó la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) de Michoacán, a cargo de Rogelio Zarazúa Sánchez.

El plan se enfoca en combatir la contaminación y la extracción ilegal de agua durante este 2026. Al respecto, el titular de la dependencia destacó que se realizan labores de desazolve mecánico en tres frentes de trabajo. Para estas tareas, se cuenta con un equipo que incluye maquinistas, operativos y cinco excavadoras dedicadas a la rehabilitación del cuerpo de agua.

CORTESÍA

Con una inversión de 13.74 millones de pesos, la dependencia proyecta retirar 240 mil metros cúbicos de azolve en los canales Chapultepec, Ihuatzio, Jarácuaro y Erongarícuaro. El objetivo es garantizar el flujo hídrico óptimo desde los manantiales de la cuenca, los cuales fueron rehabilitados por el Gobierno de Michoacán en los últimos dos años.

Estos trabajos se realizan en coordinación con las secretarías de Medio Ambiente (Secma) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), así como con la Comisión Estatal de Pesca (Compesca). Esta labor transversal busca potenciar los resultados en beneficio del lago de Pátzcuaro.

BCT

Michoacán
Lago de Pátzcuaro
Grid
Rogelio Zarazúa

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com