Se restablece la circulación en la caseta de Panindícuaro, Michoacán, tras bloqueo

Panindícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).– La toma de la caseta de cobro en Panindícuaro, por alrededor de 100 integrantes del Frente Nacional por la Lucha por el Socialismo (FNLS), quedó levantada luego de varias horas de afectaciones sobre la Autopista de Occidente, en el tramo México–Guadalajara.

De acuerdo con reportes de la página Revolución Social, la presencia de los manifestantes ocasionó largas filas de automovilistas que esperaban cruzar la plaza de cobro.

El grupo había arribado al mediodía desde la carretera libre hacia Guadalajara, integrado por adultos y jóvenes con el rostro cubierto, portando palos y banderas verdes con las siglas de su organización. Durante su permanencia exigieron cooperación económica a los conductores y, según versiones preliminares, impidieron el paso a quienes se negaban a entregar dinero.

No obstante, en una actualización difundida por el C5 Michoacán, se informó que la circulación ya fue restablecida en la caseta de peaje ubicada a la altura del kilómetro 307.

Pese a eso, se llamó a los automovilistas a transitar con precaución y mantenerse atentos a las condiciones del camino.

BCT