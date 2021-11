Se reincorporaron las 400 escoltas a funciones de seguridad pública: SSP

Aunque no precisó un número, el titular de la SSP mencionó que hay otros elementos policiacos que hacen otras funciones en diferentes institutos, pero se les ha hecho la solicitud de que se reincorporen a la secretaría.

“Tenemos aún más, no solamente de escoltas, están haciendo funciones en otros institutos, hasta en el Seguro Social, dos me piden que amplíe el interinato, pero los estamos incorporando”, indicó.

Ante las notas que han salido en medios de comunicación sobre que hay policías que no se les han pagado, aclaró que “no han cobrado porque no se ha presentado, no se han presentado porque no trabajan”.

SJS