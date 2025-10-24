Se rehabilitarán más de 20 plantas tratadoras de agua en cuenca de Río Lerma en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López, reiteró que muchas plantas tratadoras en el estado están mal diseñadas y actualmente fuera de operación, funcionando como elefantes blancos. No obstante, señaló que dentro del recurso extraordinario asignado por la federación se contempla intervenir la cuenca del Río Lerma.

Los trabajos en esa zona abarcan más de 20 municipios, especialmente en la región del Bajío michoacano. Méndez López mencionó, entre otros, a La Piedad, Numarán, Penjamillo, Zináparo, Villa Morelos, Huandacareo, Cuitzeo y Santa Ana Maya.

"Está contemplado el lago de Cuitzeo, Pátzcuaro, y en la cuenca del Lerma tenemos más de 20 municipios. Toda la parte del Bajío va a permitir que haya una inversión importante en las plantas tratadoras de esa cuenca", explicó.

El funcionario recordó que, al inicio de la actual administración federal, la presidenta (presuntamente refiriéndose a quien encabezará el nuevo gobierno) planteó tres prioridades a nivel nacional en materia de saneamiento: los ríos Tula, Atoyac y Lerma. Sin embargo, también se logró incluir los lagos de Pátzcuaro y Cuitzeo, por su relevancia ecológica y el deterioro que han sufrido.