Se registran al menos 4 accidentes en Morelia, Copándaro y Zinapécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuatro accidentes de tránsito se registraron en diferentes vialidades de los municipios de Morelia, Zinapécuaro y Copándaro de Galeana, hechos que dejaron cuantiosos daños materiales, informaron fuentes policiales.

Los percances ocurrieron a temprana hora. Uno de ellos sucedió sobre la autopista México-Guadalajara, cerca de la población de Arúmbaro, a la altura del Lago de Cuitzeo. Se trató de la volcadura de una camioneta blanca; por fortuna los ocupantes no sufrieron heridas de gravedad.

También sobre la citada vialidad, pero en el municipio de Zinapécuaro, a la altura de Ucareo, aproximadamente en el kilómetro 181, un tractocamión se impactó contra la parte trasera de otra unidad similar.