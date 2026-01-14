Michoacán

Se registran al menos 4 accidentes en Morelia, Copándaro y Zinapécuaro

Tres de los percances vehiculares ocurrieron en distintos puntos de la autopista México-Guadalajara
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Cuatro accidentes de tránsito se registraron en diferentes vialidades de los municipios de Morelia, Zinapécuaro y Copándaro de Galeana, hechos que dejaron cuantiosos daños materiales, informaron fuentes policiales.

Los percances ocurrieron a temprana hora. Uno de ellos sucedió sobre la autopista México-Guadalajara, cerca de la población de Arúmbaro, a la altura del Lago de Cuitzeo. Se trató de la volcadura de una camioneta blanca; por fortuna los ocupantes no sufrieron heridas de gravedad.

También sobre la citada vialidad, pero en el municipio de Zinapécuaro, a la altura de Ucareo, aproximadamente en el kilómetro 181, un tractocamión se impactó contra la parte trasera de otra unidad similar.

Asimismo, a escasos metros del lugar sucedió una carambola vehicular en la que estuvo involucrada una camioneta militar; dichos incidentes afectaron el paso de automotores en la zona.

Por último, en la capital michoacana, sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente, cerca de Ciudad Industrial, un automóvil gris y una camioneta de una empresa de paquetería protagonizaron un choque por alcance.

Los cuerpos de seguridad y rescate atendieron las citadas eventualidades para brindar apoyo, abanderar la zona y realizar los peritajes correspondientes. Se recomienda a los conductores manejar con precaución, a velocidades moderadas, sin distracciones y siempre atentos al camino.

