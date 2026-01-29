Se registra sismo de magnitud 4.1 en la costa de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 29 de enero de 2026, un sismo de magnitud 4.1 se registró en el estado de Michoacán, específicamente a 28 kilómetros al este de la localidad de Las Guacamayas, en el municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán.

El temblor ocurrió a las 08:03:29 horas, según el reporte oficial del Sismológico Nacional. El epicentro se ubicó a una profundidad de 47 km, con coordenadas Lat 18.04° y Lon -101.94°.