Se registra sismo de magnitud 4.1 en la costa de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves 29 de enero de 2026, un sismo de magnitud 4.1 se registró en el estado de Michoacán, específicamente a 28 kilómetros al este de la localidad de Las Guacamayas, en el municipio de Lázaro Cárdenas en Michoacán.
El temblor ocurrió a las 08:03:29 horas, según el reporte oficial del Sismológico Nacional. El epicentro se ubicó a una profundidad de 47 km, con coordenadas Lat 18.04° y Lon -101.94°.
Aunque no se han reportado daños materiales, el sismo fue sensible en varias regiones cercanas, especialmente en el occidente de México.
Mantente atento a los informes de Protección Civil.
Revisa tu entorno y asegúrate de que no haya riesgos en caso de réplicas.
Sigue las instrucciones de seguridad sísmica en tu área, especialmente si vives cerca de la zona costera o en zonas sísmicas.
