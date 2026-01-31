Se registra fuerte accidente en la caseta de Zinapécuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente de tránsito registrado la tarde de este sábado, en la Autopista Guadalajara–Atlacomulco ha provocado el cierre total de la circulación en el municipio de Zinapécuaro, informaron autoridades del C5 Michoacán.

El percance ocurrió a la altura de la Plaza de Cobro de Zinapécuaro, en el tramo con dirección hacia Guadalajara. De acuerdo con el reporte oficial difundido en redes sociales, el cierre afecta completamente ese sentido de la vialidad.

“El incidente se localiza en el sentido hacia Guadalajara, lo que genera el cierre total a la circulación”, indicó el C5 Michoacán a través de redes sociales, en donde también exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones.