Se refuerza Plan Michoacán; firman Bedolla y Alicia Bárcena acuerdo estratégico por el medio ambiente

Hidalgo, Michoacán (MiMorelia.com).- Para concretar las acciones y compromisos en materia forestal establecidos dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó la firma del convenio de coordinación con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Isabel Adriana Bárcena Ibarra y con el titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Sergio Humberto Graf Montero.

En el marco de la onceava Feria del Bienestar, desarrollada en Ciudad Hidalgo, el mandatario estatal resaltó que este convenio permitirá reforzar los trabajos coordinados entre el Gobierno de Michoacán y el Gobierno federal, para impulsar la protección de los recursos naturales.

“Si se nos acaba el bosque, se nos acaba la fuente de empleo, se nos acaba la economía”, afirmó Ramírez Bedolla al destacar la importancia del sistema de vigilancia satelital el Guardián Forestal, para evitar incendios forestales, deforestación e impedir que aquellos terrenos que han sido deforestados no puedan ser utilizados para exportar aguacate u otros productos.