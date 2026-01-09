Se reduce la impunidad en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán cerró el año 2025 con las cifras de homicidio doloso más bajas de la última década. De acuerdo con datos oficiales, esta disminución no es fortuita: existe una correlación directa entre el número de homicidas detenidos y la reducción en los homicidios cometidos.
La estrategia de seguridad implementada muestra avances significativos. En el último año, los homicidios dolosos se redujeron en un 32 por ciento, pasando de 116 casos en diciembre de 2024 a 79 en diciembre de 2025. Esta tendencia a la baja es aún más notable si se compara con el inicio de la administración, cuando se registró un pico de 259 casos en octubre de 2021. En comparación, la reducción acumulada representa una baja del 69.5 por ciento.
A diferencia de administraciones anteriores, la diferencia está en la estrategia operativa. En 2025, el Gobierno estatal cumplimentó más de 400 órdenes de aprehensión por homicidio, lo que permitió detener a personas directamente vinculadas con este delito.
El impacto también se reflejó en otros indicadores: durante 2025 se registraron reducciones en robo a negocio, robo de vehículo y robo a transportista, este último con una caída del 78 por ciento respecto a 2021. Programas como Guardianes del Camino fortalecieron la vigilancia en carreteras y tramos estratégicos, priorizando la reacción inmediata y la coordinación con los centros de control.
Estos resultados, señalan las autoridades, no habrían sido sostenibles sin mejoras en salarios, equipamiento, nuevas patrullas y procesos más rigurosos de selección policial. Al cierre de 2025, Michoacán muestra una realidad estadística distinta a la de hace cinco años.
La administración estatal sostiene que la “ecuación simple” de perseguir el delito para evitar su reincidencia es la clave para que 2025 se consolidara como el año menos violento en una década de registros estatales.
mrh