Se reduce la impunidad en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán cerró el año 2025 con las cifras de homicidio doloso más bajas de la última década. De acuerdo con datos oficiales, esta disminución no es fortuita: existe una correlación directa entre el número de homicidas detenidos y la reducción en los homicidios cometidos.

La estrategia de seguridad implementada muestra avances significativos. En el último año, los homicidios dolosos se redujeron en un 32 por ciento, pasando de 116 casos en diciembre de 2024 a 79 en diciembre de 2025. Esta tendencia a la baja es aún más notable si se compara con el inicio de la administración, cuando se registró un pico de 259 casos en octubre de 2021. En comparación, la reducción acumulada representa una baja del 69.5 por ciento.

A diferencia de administraciones anteriores, la diferencia está en la estrategia operativa. En 2025, el Gobierno estatal cumplimentó más de 400 órdenes de aprehensión por homicidio, lo que permitió detener a personas directamente vinculadas con este delito.