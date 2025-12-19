Se recupera la actividad industrial en Michoacán tras dos años en decrecimiento: economista

Gil Corona subrayó que a esto se suma el comportamiento positivo de la actividad agrícola ya que en México es sustantiva toda vez que Michoacán es el primer exportador y así se ha sostenido en el último lustro; lo anterior ha dado la pauta para que el crecimiento económico en la entidad del siguiente año sea favorable.

Productores del campo afirman que no hay resultados positivos

En ese sentido, uno de los productores de maíz que se ha unió a las manifestaciones de los últimos meses y que prefirió no relevar su nombre, apuntó que quizás los resultados positivos se ven reflejados en el sector agroindustrial, donde procesan los productos primarios, pues consideró que las personas que se dedican a las actividades directas al campo no se ven beneficiadas.

"En el sector primario no, en el sector agroindustrial sí, porque son los que venden un poco más o procesan sus productos primarios, pero los que estamos hasta abajo en la cadena la verdad es que no, especialmente en el sector de granos, hemos sido muy golpeados", refirió el productor.

Añadió que no se han podido detener las importaciones de maíz transgénico, de menores costos de producción en comparación al de ellos, lo que provoca que dejen de lado su maíz en centros de acopio en depósito y sin precio.

De acuerdo al Inegi, en 2024 el Producto Interno Bruto (PIB), es decir, el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos durante todo el año, pero en Michoacán, registró una variación a tasa anual de 0.7 por ciento y un valor de 681 446 millones, aunque las actividades primarias descendieron 2.4 por ciento y las secundarias disminuyeron 6.6 por ciento.

Sobre el 0.7 por ciento antes mencionado tiene que ver por el avance al comercio al por mayor con un 2.0 por ciento; el comercio al por menor en 6.2 por ciento; los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas en 15.4 por ciento, mientras que las industrias manufactureras, tal como refirió el economista Gil Corona, disminuyeron en un 7.4 por ciento.

