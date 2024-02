Se reúnen 900 mujeres políticas de Morena, PT y el PVEM

Hoy asumimos el compromiso de luchar como nuestras ancestras por la Cuarta Transformación, impulsando y defendiendo las agenda política de las mujeres, porque estamos convencidas que si las mujeres no están la democracia no va; hemos estado calladas tantos años, que hoy levantamos la voz y no nos callará nadie

Mireya Aguilar González, secretaria de Mujeres de Morena en Michoacán