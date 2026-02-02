Se reúne Bedolla con diputados para ley de no endeudamiento

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se reunirá con los integrantes del Congreso del Estado con la finalidad de revisar los últimos detalles de la iniciativa presentada por el mandatario para prohibir el endeudamiento público a largo plazo.

Fue durante la conferencia de este lunes cuando el gobernador dio a conocer dicha reunión, como parte de los trabajos para fortalecer la Cuarta Transformación y dar seguimiento a los ideales de izquierda, además de cuidar las arcas financieras del estado y de los mismos michoacanos.

Es de mencionar que el 15 de febrero arranca el segundo periodo del segundo año legislativo. Sin embargo, ante la agenda que se tiene y para garantizar la estabilidad financiera del estado, se prevé adelantar las sesiones para el 4 de febrero próximo y una más para el 11 del mismo mes, con la finalidad de agilizar los pendientes que se tienen en la agenda legislativa y las propuestas que ha enviado el Ejecutivo Estatal.