Se pronuncian organismos autónomos por implementar perspectiva de género en Michoacán

“Sobre esta materia, en el IEM enfrentamos dos tipos de reto: al interior, está la búsqueda del equilibrio entre trabajo y familia para las mujeres; porque no podemos hablar de esta perspectiva, si no atendemos las condiciones personales de las servidoras públicas… Al exterior, el reto es revisar que cada plantilla propuesta a elecciones por los partidos políticos, cumpla con la paridad, y con la alternancia de género. Y si bien parece sencillo, no lo es. Es un trabajo arduo… porque pareciera que la alternancia no es bien comprendida. El reto, entonces, es seguir empujando, capacitando y cuidando esta materia en beneficio de las y los michoacanos”.