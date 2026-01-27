Se presentará iniciativa para facilitar proceso de doble nacionalidad: Raúl Zepeda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, informó que se presentará una iniciativa de ley para eliminar el apostillado como requisito en la inscripción de doble nacionalidad, a fin de agilizar y facilitar este proceso para las y los migrantes.

El encargado de la política interna del estado explicó que esta propuesta busca apoyar a las y los paisanos, especialmente a quienes regresan a Michoacán y enfrentan trámites largos, costosos y burocráticos para regularizar su situación jurídica y la de sus familias.

Zepeda Villaseñor señaló que la eliminación de este requisito permitirá reducir tiempos, costos y cargas administrativas, garantizando un acceso más ágil y eficiente a los derechos que otorga la doble nacionalidad y brindando así mayor certeza jurídica.

Asimismo, destacó que esta medida ya se aplica en otros estados del país, donde ha demostrado eficacia para apoyar a la población migrante y fortalecer su vinculación con sus entidades de origen.

“El Gobierno de Michoacán está del lado de las y los migrantes. Reconocemos su aportación al desarrollo del estado y trabajamos para que, cuando decidan regresar, encuentren un gobierno sensible, cercano y que les facilite los trámites, no que los complique”, subrayó el secretario de Gobierno.

Finalmente, reiteró que esta iniciativa forma parte de una política integral de atención a la comunidad migrante, orientada a garantizar derechos, eliminar barreras burocráticas y fortalecer el vínculo entre Michoacán y sus paisanas y paisanos, dentro y fuera de México.

