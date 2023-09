Se prepara Morelia para cierre de año con agenda de festivales

El país está viviendo momentos difíciles, a veces le toca de todo, es una rueda de la fortuna y le pasan algunos temas a Morelia. Yo sí quiero decir que no es contra un turista lo que pasa en Morelia son cosas que suceden en lugares como los vemos en cualquier lugar del país que no es que los justifique pero realmente no es una agresión para una gente que nos esté visitando en la ciudad o un local que vaya a hacer actividades turísticas en algún espacio turístico"

Thelma Aquique