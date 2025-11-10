Se posicionan políticos y partidos de la 4T en torno al Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Políticos y partidos de la 4T en Michoacán respaldaron el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, presentado en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con Omar García Harfuch, sus diferentes funcionarios del gabinete federal y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El plan, con tres ejes —seguridad y justicia, desarrollo económico y educación/cultura para la paz—, busca combatir extorsiones y homicidios, así como fortalecer diferentes tópicos relacionados con agua, pueblos originarios, agricultura, salud, educación, entre otros.
Jesús Mora González, dirigente de Morena en Michoacán, celebró el Plan Paricutín para reducir extorsiones y homicidios.
“El trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno permitirá devolver la paz a las comunidades y garantizar que los servicios públicos lleguen a todos los hogares de Michoacán”, expresó, destacando el equilibrio entre desarrollo y bienestar.
El plan incluye atención a causas, consolidación de la Guardia Nacional y fortalecimiento policial, con mesas de inteligencia y prevención.
Ernesto Núñez, dirigente del PVEM, valoró los ejes pero exigió resultados.
“La transparencia y evaluación de cada recurso y despliegue debe estar acompañada de informes periódicos y auditorías públicas que permitan medir avances en la reducción de homicidios, extorsiones y delitos de alto impacto, y evitar simulaciones”, criticó, y agregó que, lamentablemente, este plan estatal y federal se presenta como resultado de los homicidios de Bernardo Bravo y Carlos Manzo.
Xóchitl Ruiz, diputada local del PVEM, vinculó el plan a víctimas en Michoacán, al tiempo que la estrategia signifique un cambio en la justicia, y marque el inicio de “una verdadera transformación”.
Rigoberto Márquez, secretario de Finanzas de Morena, también respaldó el plan, afirmando que será con justicia, oportunidades y bienestar como las familias michoacanas saldrán adelante.
rmr