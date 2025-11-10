Se posicionan políticos y partidos de la 4T en torno al Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Políticos y partidos de la 4T en Michoacán respaldaron el Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, presentado en Palacio Nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con Omar García Harfuch, sus diferentes funcionarios del gabinete federal y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El plan, con tres ejes —seguridad y justicia, desarrollo económico y educación/cultura para la paz—, busca combatir extorsiones y homicidios, así como fortalecer diferentes tópicos relacionados con agua, pueblos originarios, agricultura, salud, educación, entre otros.

Jesús Mora González, dirigente de Morena en Michoacán, celebró el Plan Paricutín para reducir extorsiones y homicidios.

“El trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno permitirá devolver la paz a las comunidades y garantizar que los servicios públicos lleguen a todos los hogares de Michoacán”, expresó, destacando el equilibrio entre desarrollo y bienestar.