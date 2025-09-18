Se mudan y dejan en el abandono a 50 gatitos en Apatzingán; animalistas piden apoyo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un caso de abandono masivo de animales encendió las alertas del Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM), luego de que una pareja dejara cerca de 50 gatos en situación crítica tras mudarse de su vivienda en Apatzingán.
Los hechos ocurrieron en una casa de la colonia Lázaro Cárdenas, donde los felinos, algunos de ellos preñados, han permanecido por más de 20 días. Asociaciones protectoras han asumido temporalmente su cuidado, pero solicitan apoyo ciudadano para su adopción y tutela responsable.
CEAM pidió al Ayuntamiento de Apatzingán intervenir de inmediato, al considerar que el abandono rebasa las capacidades locales de rescate. “No es a través del envenenamiento o sacrificio masivo como se resuelve la problemática”, declaró la jurista Maribel Arreola Gallardo, integrante del colectivo.
La también activista hizo un llamado a la presidenta municipal, Fanny Arreola Pichardo, para implementar campañas permanentes de esterilización y estrategias de control poblacional. Asimismo, exigió a la Fiscalía General del Estado (FGE) dar seguimiento al caso bajo la carpeta de investigación PD/0948/0925P.
Arreola Gallardo advirtió que la situación ha convertido al municipio en un “foco rojo” de proliferación animal y reiteró que el abandono masivo también debe considerarse un problema de salud pública.
