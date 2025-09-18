Se mudan y dejan en el abandono a 50 gatitos en Apatzingán; animalistas piden apoyo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un caso de abandono masivo de animales encendió las alertas del Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM), luego de que una pareja dejara cerca de 50 gatos en situación crítica tras mudarse de su vivienda en Apatzingán.

Los hechos ocurrieron en una casa de la colonia Lázaro Cárdenas, donde los felinos, algunos de ellos preñados, han permanecido por más de 20 días. Asociaciones protectoras han asumido temporalmente su cuidado, pero solicitan apoyo ciudadano para su adopción y tutela responsable.