Se lleva a cabo con éxito el Concurso de Alfarería en la comunidad de Patamban

Tangancícuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno Municipal a través de la Dirección y Regiduría de Asuntos Indígenas se efectuó el XXXVIII Concurso de Alfarería en la comunidad de Patamban, donde participaron alrededor de 80 artesanos y el cual se destacaron a 47 ganadores, el pasado 9 de octubre del presente año, se les otorgó reconocimientos y un apoyo monetario.

Cabe destacar que dentro de los ganadores, se encuentra el sector juvenil participando, esto indica que se sigue impulsando las tradiciones artesanales a través de los jóvenes que se han estado involucrando en el interés de la creación de las artesanías, con el objetivo que se continúe prevaleciendo estas prácticas que caracteriza al municipio, la región y el estado.

Quienes estuvieron presentes en este evento fueron las siguientes personalidades: El director del Instituto del Artesano,el L.A Castor Estrada Robles, la presidenta del Sistema DIF Tangancícuaro, la C. Ilda Leticia Hernández Galván, la directora de Asuntos Indígenas, la Mtra. Mirella Baltazar Erape, en representación del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, el Lic. Abraham Gómez Alegria, la regidora de Asuntos Indígenas, la C. María Edila González Herrera, la presidenta de la UNIAMICH, la C. Emilia Reyes Oseguera, entre otras personalidades.