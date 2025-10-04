Se invierten 70 mdp para acercar bachillerato a jóvenes de comunidades: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una inversión cercana a 70 millones de pesos se reconvierten tres escuelas secundarias en Michoacán para llevar la educación media superior a jóvenes de comunidades, con el fin de que continúen con sus estudios, compartió la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

Destacó la importancia de estas acciones que se realizan con la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), a cargo de Rogelio Zarazúa, tras visitar la Escuela Telesecundaria “José María Morelos y Pavón”, en la localidad uruapense de Tejerías (Tejerías de Santa Catarina), la cual se adecua para operar un Centro de Estudios de Bachillerato (CEB) en turno vespertino.

Otro CEB se ubicará en Teremendo de los Reyes, del municipio de Morelia, donde también se adapta un plantel de nivel secundaria con el fin de ampliar el servicio educativo. Ambos proyectos se enmarcan en el Plan Nacional de Bachillerato, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que contempla la reconversión de 35 secundarias en 17 estados.

Además, otra escuela en Maravatío será reconvertida, pero en este caso la obra se proyecta con el Programa Escuelas al Cien. Los planteles considerados en estas acciones tendrán adecuaciones de aulas y otros espacios, mejoras en luminarias, accesos y mobiliario.

Este nuevo esquema contribuye a incrementar el índice de escolaridad en Michoacán, al facilitar el paso inmediato de secundaria a media superior, reducir el abandono por motivos económicos o de cuidado y favorecer trayectorias escolares que den mayor seguridad a los estudiantes y sus familias.

BCT