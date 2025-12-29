Se han destinado casi mil millones de pesos a obras de movilidad este 2025: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este año el gobierno estatal construyó obras que impulsan el desarrollo urbano y la movilidad de la entidad, destinándose 953 millones de pesos entre algunas de las más destacadas para beneficio de alrededor de 100 mil habitantes, tras décadas de desatención en este rubro, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, explicó que una de las obras más emblemáticas es el mercado de Pátzcuaro, donde se destinaron 280 millones, el cual cuenta con 700 locales comerciales y que benefician de manera directa a 220 mil habitantes de 12 municipios de la región.

De igual manera, el mandatario destacó la rehabilitación de la plaza Gertrudis Bocanegra de Pátzcuaro, en la cual se invirtieron 29 millones de pesos y que contempló 2 mil 227 metros cuadrados de construcción para beneficio directo de 21 mil 690 personas.

Detalló que, en Uruapan, el gobierno estatal rehabilitó 1.4 kilómetros de la avenida Revolución, con 114 millones de pesos, al ser una de las vías principales de la ciudad por donde transitan alrededor de 15 mil vehículos al día.