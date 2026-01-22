Se hace justicia a Bernardo Bravo: Alfredo Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la detención de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, se hace justicia al homicidio del líder limonero del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.
Indicó que en Michoacán hay siete denuncias en su contra, y otro tanto a nivel federal, por lo que su traslado a la Ciudad de México se da por ser un objetivo de alta peligrosidad, aunado a una búsqueda por parte del Gobierno de Estados Unidos.
“Estamos con esta detención haciendo justicia al homicidio de Bernardo Bravo, entre otros más, y que es un golpe contuso y directo a la extorsión en la zona del Valle de Apatzingán”, dijo.
Ramírez Bedolla comentó que a raíz de la detención ha habido comunicación con los familiares de Bernardo Bravo.
Asimismo, enfatizó que hay fuerzas de seguridad en la zona del Valle de Apatzingán, para evitar bloqueos y posibles acciones de este grupo delincuencia por la detención de su cabecilla.
En la mañana, refirió, se registraron dos bloqueos con vehículos que no fueron quemados, pero que el personal de las fuerzas especiales los retiró y se actuó de manera inmediata.
