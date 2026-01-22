Se hace justicia a Bernardo Bravo: Alfredo Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la detención de César Alejandro “N”, alias “El Botox”, se hace justicia al homicidio del líder limonero del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, informó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

Indicó que en Michoacán hay siete denuncias en su contra, y otro tanto a nivel federal, por lo que su traslado a la Ciudad de México se da por ser un objetivo de alta peligrosidad, aunado a una búsqueda por parte del Gobierno de Estados Unidos.