Se gradúan 60 alumnos de la Maestría en Derecho Penal y Procesal de la FGE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 60 alumnas y alumnos se graduaron de la Maestría en Derecho Penal y Procesal Penal, siendo la primera generación de egresados de la maestría impulsada por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Instituto de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera.
La maestría cuenta con cuatro terminales: juicios orales, mecanismos alternativos de solución de controversias y justicia restaurativa, justicia penal para adolescentes e inteligencia para la investigación criminal. Hoy egresan 60 alumnos: 22 de la terminal de inteligencia para la investigación y 38 en juicios orales.
Este posgrado se ha convertido en un referente de alto nivel académico, reflejando el compromiso de la institución por impulsar la profesionalización. A este curso se inscribieron trabajadores de la FGE, de dependencias gubernamentales y abogados, refirió la directora.
Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), rememoró que la idea de hacer una mancuerna con la FGE para la profesionalización surgió en 2022. Gracias al esfuerzo de ambas instituciones, se desarrollaron estudios para un programa de calidad que justificara un centro de estudios superiores dentro de la Fiscalía, representando un nuevo centro educativo en el estado.
Sólo en Michoacán y en Ciudad de México, sus fiscalías cuentan con una carrera de estudios oficiales de posgrado, destacó Sosa Olmeda.
De los 60 egresados y egresadas, la mayoría se graduará por promedio, lo que refleja el alto grado de competencia y dedicación en la primera generación de la Maestría en Derecho Penal y Procesal.
