Se gradúan 60 alumnos de la Maestría en Derecho Penal y Procesal de la FGE

Este posgrado se ha convertido en un referente de alto nivel académico, reflejando el compromiso de la institución por impulsar la profesionalización. A este curso se inscribieron trabajadores de la FGE, de dependencias gubernamentales y abogados, refirió la directora.

Mariana Sosa Olmeda, directora del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem), rememoró que la idea de hacer una mancuerna con la FGE para la profesionalización surgió en 2022. Gracias al esfuerzo de ambas instituciones, se desarrollaron estudios para un programa de calidad que justificara un centro de estudios superiores dentro de la Fiscalía, representando un nuevo centro educativo en el estado.