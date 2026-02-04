Se fortalece alianza progresista para consolidar reformas humanistas en Michoacán: Fabiola Alanís

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el inicio del periodo ordinario de sesiones legislativas de 2026, la alianza progresista en el Congreso de Michoacán se fortalece con el objetivo de consolidar una Constitución con énfasis en los derechos, el bienestar y la justicia social, destacando la reciente incorporación del PRD a los acuerdos legislativos que impulsan las fuerzas transformadoras del estado conformadas por Morena, PT y PVEM, así como la Representación Parlamentaria.

La diputada local y coordinadora parlamentaria de Morena, Fabiola Alanís, subrayó que esta alianza amplia con el PT, PVEM, la Representación Parlamentaria y PRD representa una señal clara de madurez política y responsabilidad histórica, al priorizar las coincidencias por encima de las diferencias para atender los principales retos de Michoacán y fortalecer la democracia.

“Estamos viviendo un momento clave para el estado. A pesar de provenir de distintas fuerzas políticas, hoy logramos cerrar filas en torno a lo fundamental: el bienestar de las y los michoacanos, la ampliación de derechos y la construcción de una Constitución verdaderamente humanista”, afirmó Fabiola Alanís.

La legisladora destacó que la suma del PRD a estos acuerdos parlamentarios refuerza la gobernabilidad democrática y permite avanzar con mayor solidez en las reformas estructurales que forman parte del segundo piso de la Cuarta Transformación, tanto a nivel federal como estatal.,

Fabiola Alanís resaltó también la sinergia entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo que ha permitido que Michoacán cuente, por primera vez en varios sexenios, con una mayoría calificada que hace posible aprobar reformas de fondo en beneficio del pueblo.

"Esta coordinación institucional no es para concentrar poder, sino para ponerlo al servicio de la gente. No puede haber gobiernos ricos con pueblos pobres, y esa convicción es la que hoy nos une como alianza progresista", sostuvo.

Finalmente, Fabiola Alanís celebró que el Congreso local se consolide como un espacio de diálogo, acuerdos y construcción colectiva, donde distintas expresiones del movimiento progresista convergen para responder a las demandas sociales, fortalecer la democracia y garantizar derechos.

“Lo que hoy ocurre en Michoacán es una lección de política útil: cuando se atienden las causas y se gobierna con principios, los acuerdos son posibles y los avances se traducen en bienestar para la población”, concluyó.

