Se forma la tormenta tropical Priscilla, provocaría lluvias intensas en Michoacán

Se prevé que Priscilla se intensifique en las próximas horas y alcance la categoría de huracán 1 durante la madrugada del domingo 6 de octubre, cuando se ubique al suroeste de Playa Pérula, Jalisco. El pronóstico indica que podría subir a categoría 2 el martes 7, situándose a 360 km de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Aunque se espera que el sistema se aleje gradualmente del territorio nacional, sus bandas nubosas podrían seguir afectando zonas costeras. Para el jueves 9 de octubre, se anticipa que Priscilla pierda fuerza y regrese a tormenta tropical.

El SMN estableció una zona de vigilancia desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos de 40 a 60 km/h y rachas de hasta 80 km/h, además de oleaje elevado de 2.5 a 3.5 metros en costas de Colima, Jalisco y Michoacán.