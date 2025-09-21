Se forma la tormenta tropical Narda en el Pacífico; se esperan lluvias intensas en Michoacán en próximas horas

De acuerdo con los modelos meteorológicos, en las próximas horas se prevé un incremento del viento y oleaje en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco.

Las bandas nubosas de Narda provocarán lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en Oaxaca (región este y costa) y Guerrero (región sur), así como precipitaciones muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Michoacán. También se esperan vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 metros en costas de Oaxaca y Guerrero.

Las autoridades alertan sobre posibles deslaves, incremento en ríos y arroyos, y riesgo de inundaciones en zonas bajas. Por ello, se exhorta a la población a seguir los avisos del SMN y Protección Civil.

rmr