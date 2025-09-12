Se forma la tormenta tropical "Mario" cerca de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Depresión Tropical Trece-E, ubicada en el océano Pacífico, evolucionó a Tormenta Tropical Mario.

De acuerdo con información oficial, el centro del fenómeno se localiza a 65 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 95 kilómetros al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En coordinación con los pilotos de puerto, las autoridades determinaron el cierre a la navegación de embarcaciones menores y mayores en el puerto de Lázaro Cárdenas, debido al deterioro de las condiciones meteorológicas en la región.