Se duplicaron los rescates de fauna silvestre del mercado negro en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En menos de dos meses, el Zoológico de Morelia duplicó el número de animales silvestres resguardados, producto de decomisos y operativos contra el tráfico ilegal de especies.

Felinos, reptiles, anfibios y aves rapaces han llegado por decenas al Parque Zoológico Benito Juárez, ubicado en la zona urbana de la capital michoacana. De acuerdo con su director, Julio César Ávila Medina, en lo que va del año se han recibido más de 120 ejemplares turnados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

La mayoría de los animales provienen de ranchos, colecciones particulares clandestinas y operativos de seguridad pública, algunos incluso relacionados con investigaciones al crimen organizado.

Uno de los casos más recientes ocurrió en el municipio de Queréndaro, donde, tras un ataque de grupos armados, autoridades localizaron diversas especies sin documentación que acreditara su procedencia legal. Los ejemplares fueron asegurados y trasladados a Profepa, que posteriormente los canalizó al zoológico para su resguardo y atención.

La dirección del recinto reconoció que el incremento de animales bajo custodia representa una presión económica significativa, ya que la institución opera principalmente con recursos obtenidos por la venta de boletos de entrada y donaciones de alimento proporcionadas por empresas nacionales.

El Zoológico de Morelia es uno de los principales centros de resguardo y conservación de fauna silvestre en Michoacán, y colabora de manera permanente con las autoridades ambientales para combatir el tráfico ilegal de especies.