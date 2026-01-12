Se deslinda Grecia de Samuel: no era parte del movimiento

Por César Cabrera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Grecia Quiroz García, alcaldesa sustituta de Uruapan, se deslindó de Samuel G., exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo, quien fue detenido en días pasados por su presunta relación con el homicidio de Carlos Manzo.

“Él no inicia con nosotros cuando salimos a la calle con el presidente Carlos Manzo. Él llega al movimiento o, en este caso, no al movimiento, sino al Ayuntamiento, a trabajar con el presidente municipal una vez que se gana”, dijo en conferencia de prensa.

No obstante, reconoció que el actuar del exfuncionario dentro del Ayuntamiento fue destacable, al describirlo como una persona atenta. Por ello, admitió que nunca imaginó que pudiera formar parte de un plan para asesinar a su esposo.

“Rinde frutos, yo lo puedo decir, y no me van a dejar mentir aquí mis compañeros. Era una persona atenta, que siempre estaba. Realmente, si me preguntan a mí, yo no creería que él hubiese sido parte de lo que sucedió. Sin embargo, te puedo decir que en este momento, en mi persona, hay rabia, hay impotencia, hay coraje”, agregó.