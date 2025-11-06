Se deslinda CSIM del padre del joven que asesinó a Carlos Manzo
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Manuel Ubaldo Ramírez, padre del joven de 17 años que presuntamente asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el pasado 1 de noviembre, fue señalado por el vocero Pavel Ulianov Guzmán Macario.
En entrevista telefónica, Guzmán Macario indicó que hace dos años, a través de una asamblea, el Consejo Supremo determinó expulsar a Ubaldo Ramírez por conductas violentas.
Entre ellas, especificó, se encontraba la indisciplina, agredir a un adulto mayor y no respetar los valores de la comunidad en cuanto a ayuda mutua y respeto.
Por ello, dejó en claro que desde el Consejo se deslindan de esta persona, a quien, a través de redes sociales, se ha intentado vincular con la organización.
Asimismo, dijo que el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) se movilizará en los próximos días para exigir justicia por Carlos Manzo Rodríguez, así como para solicitar una consulta a las comunidades indígenas en relación con el Plan Michoacán, a fin de que se atiendan sus necesidades en materia de seguridad, justicia y bienestar social.
mrh