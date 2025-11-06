Se deslinda CSIM del padre del joven que asesinó a Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Manuel Ubaldo Ramírez, padre del joven de 17 años que presuntamente asesinó al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el pasado 1 de noviembre, fue señalado por el vocero Pavel Ulianov Guzmán Macario.

En entrevista telefónica, Guzmán Macario indicó que hace dos años, a través de una asamblea, el Consejo Supremo determinó expulsar a Ubaldo Ramírez por conductas violentas.

Entre ellas, especificó, se encontraba la indisciplina, agredir a un adulto mayor y no respetar los valores de la comunidad en cuanto a ayuda mutua y respeto.

Por ello, dejó en claro que desde el Consejo se deslindan de esta persona, a quien, a través de redes sociales, se ha intentado vincular con la organización.