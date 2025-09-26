Se debe priorizar la agenda legislativa antes que las aspiraciones personales: Magaña de la Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un año del inicio del proceso electoral para renoval la gubernatura del estado, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Antonio Magaña de la Mora, llamó a que el Congreso de Michoacán mantenga el compromiso legislativo como prioridad frente a las distracciones políticas, al subrayar que antes de hablar de candidaturas y aspiraciones personales, los legisladores deben cumplir con las agendas que ellos mismos presentaron a la sociedad.

Tras presentar un balance de su primer año legislativo, en el cual estuvo casi ocho meses al frente de la Mesa Directiva, el legislador destacó el trabajo realizado en más de 66 sesiones, como las reformas en materia de derechos indígenas, derechos de las mujeres y modificaciones al Poder Judicial; no obstante, reconoció que el segundo año de trabajo estará marcado inevitablemente por el arranque del proceso electoral.