Se debe priorizar la agenda legislativa antes que las aspiraciones personales: Magaña de la Mora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un año del inicio del proceso electoral para renoval la gubernatura del estado, el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Antonio Magaña de la Mora, llamó a que el Congreso de Michoacán mantenga el compromiso legislativo como prioridad frente a las distracciones políticas, al subrayar que antes de hablar de candidaturas y aspiraciones personales, los legisladores deben cumplir con las agendas que ellos mismos presentaron a la sociedad.
Tras presentar un balance de su primer año legislativo, en el cual estuvo casi ocho meses al frente de la Mesa Directiva, el legislador destacó el trabajo realizado en más de 66 sesiones, como las reformas en materia de derechos indígenas, derechos de las mujeres y modificaciones al Poder Judicial; no obstante, reconoció que el segundo año de trabajo estará marcado inevitablemente por el arranque del proceso electoral.
Magaña de la Mora explicó que las reformas aprobadas durante este primer año primordialmente fueron generadas desde dos vías: por un lado, la agenda federal de la Presidencia de la República y, por el otro, el Plan Morelos promovido por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. El legislador reconoció que este cúmulo de iniciativas dejó poco margen para discutir propuestas propias de las fracciones parlamentarias, situación que buscarán revertir en el periodo que comienza.
El también ex magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado destacó también la relevancia de la reforma a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que garantiza un presupuesto constitucional fijo. Sin embargo, reconoció que temas polémicos como la despenalización del aborto y la reforma indígena generaron intensos debates en el Congreso, donde finalmente se logró un consenso que, aseguró, refleja la pluralidad política de la legislatura.
En el ámbito judicial, el legislador defendió la designación de Carlos Torres Piña como nuevo fiscal general del Estado y la reciente transformación del Poder Judicial, que incluyó la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Desde su experiencia de más de cuatro décadas como magistrado, consideró que los cambios estructurales son necesarios y que el tiempo demostrará si se eligió el mejor modelo para Michoacán.
No obstante, Magaña de la Mora admitió que el segundo año legislativo se desarrollará bajo la presión del calendario electoral que iniciaría formalmente septiembre de 2026; sin embargo, reconoció que desde hace meses ya han comenzado a movilizarse algunos partidos políticos y aspirantes, lo que podría generar distracciones en el cumplimiento de la agenda parlamentaria.
Al ser cuestionado sobre una eventual aspiración personal para el 2027, Magaña de la Mora recordó su participación como candidato a la gubernatura en el pasado proceso electoral, donde obtuvo una de las respuestas ciudadanas más positivas. Aunque dijo que aún no ha tomado una decisión, dejó abierta la posibilidad de analizarlo de manera más concienzuda, siempre que las necesidades de Michoacán coincidan con un proyecto viable y responsable.
El legislador pidió que la discusión pública se centre en las demandas sociales más urgentes, como la seguridad, el turismo y la economía, antes de adelantarse a definir candidaturas. “No se trata de querer por querer, sino de encajar en lo que la sociedad requiere”, afirmó, al llamar a un ejercicio de reflexión crítica para quienes busquen contender en 2027.
Finalmente, Magaña de la Mora sostuvo que su bancada en el Congreso del Estado se mantendrá unida y disciplinada en torno a los temas prioritarios, aunque reconoció que el entorno electoral influirá en la dinámica legislativa. “Estoy satisfecho con lo alcanzado, pero tenemos que ir por más”, concluyó, dejando abierta la puerta a un posible retorno a la contienda por la gubernatura de Michoacán.
BCT