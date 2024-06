Se debe mantener la autonomía de las instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción: César Sereno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el titular del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Michoacán, César Sereno Marín, todas las propuestas para prevenir y combatir la corrupción son bienvenidas, pero reconoció que la propuesta planteada por la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha despertado inquietud en diversos sectores porque minimiza la participación ciudadana, la transparencia y la autonomía de las instituciones participantes.

"La preocupación que a mí me daría y que no es solo una preocupación mía, los expertos lo han visualizado, lo han dicho, con las agencias anticorrupción como en el caso mexicano es el tema de la independencia y cuando dependes plenamente del poder Ejecutivo se va a perder la objetividad y el trato preferencial que se pueda dar a un caso o a la inversa, con toda la artillería contra un personaje público que se quiera descarrilar, con culpa o no, ese ya es otro tema, pero el asunto es como enfocas las baterías en contra de temas de manera selectiva, no de manera imparcial, creo que es una de las grandes preocupaciones", señaló.

Dijo que el modelo planteado por Sheinbaum contempla una serie de cambios sustanciales en el combate a la corrupción, estableciendo algunas novedades interesantes como el reconocimiento expreso desde la Constitución del "derecho humano a una buena administración pública” y el derecho "a vivir en un ambiente libre de corrupción", que junto con el reconocimiento de las "víctimas" de algún hecho de corrupción como sujetos procesales, permitiría una nueva forma de atender el problema.

También destacó la propuesta de impulsar un acuerdo nacional para un buen gobierno, en donde participen los tres órdenes de la administración pública, las fiscalías y hasta donde se entiende los órganos autónomos, la sociedad civil y la ciudadanía en labores de observación, aunque sin especificar los alcances de su participación.

Sin embargo, también advirtió que el modelo planteado contempla algunas propuestas que deben ser analizadas con detenimiento porque de prosperar implicarían que la responsabilidad central del combate a la corrupción recaería en una dependencia de la administración pública federal, la Secretaría de la Función Pública, lo que la convertiría en "juez y parte". La principal característica de los órganos encargados de prevenir y erradicar la corrupción debería ser su independencia, su autonomía del poder central, dijo.

Al referirse a la propuesta de crear una Agencia Federal Anticorrupción, encargada, entre otras cosas, de investigar y sustanciar las responsabilidades administrativas graves de los servidores públicos y los particulares vinculados con hechos de corrupción, así como la presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República para evitar la impunidad en el ámbito penal, Sereno Marín dijo que finalmente esa tendría que ser la tarea de la Secretaría.

Pero cuando se refiere al modelo nacional para investigar delitos de corrupción, advierte algunos riesgos como la facultad de atracción y criterios de priorización para casos penales de corrupción porque podría convertirse en un arma política para perseguir a oponentes.

Por otro lado, consideró que la propuesta de contar con una Ley General para Investigar y Sancionar los Delitos por Hechos de Corrupción y la elaboración de un catálogo único para tipificar conductas que actualmente quedan impunes puede resultar útil porque uno de los problemas que ha enfrentado el SNA ha sido precisamente la falta de criterios homogéneos.

Al ser cuestionado sobre el futuro del SNA o los sistemas estatales, Sereno Marín reconoció que en el modelo planteado podría significar su extinción, lo cual tampoco sería una sorpresa porque desde hace varios años se ha intentado debilitar el sistema para su inoperancia. Ya desde el año pasado, recordó, el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó abiertamente la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del SNA, así como de diversos órganos autónomos.

"Prácticamente el 70 por ciento de los sistemas estatales están incompletos o les falta un fiscal o les falta la secretaría Ejecutiva, les faltan integrantes a los CPCs como en el caso de Michoacán, algo les falta ¿qué implica eso? Pues que casi estuvimos nueve años con un sistema incompleto, con un sistema que quizá nunca nació completo y por tanto los resultados que obtuvimos, vamos a ser muy sinceros, no han sido los que la ciudadanía habría esperado de los sistemas", agregó.

Lo verdaderamente lamentable, comentó, es que la incipiente participación ciudadana en este tipo de instituciones se vería mermada de tajo, aunque también dijo que, "siendo autocríticos", los órganos autónomos venían siendo cooptados por los partidos políticos que se repartían los espacios para tener influencia e injerencia en los mismos.

