Se cumplirá con ampliación a cuatro carriles de la Siglo XXI, reitera Adán Augusto

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Adán Augusto López Hernández reiteró el compromiso de cumplir en un plazo de 41 meses con la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI con el objetivo de trabajar un total de 85 kilómetros.

"Hace tres meses me dijeron que una empresa se comprometió a hacer la ampliación de la 'carretera de la muerte' a cuatro carriles, está firmado y no han empezado, yo era secretario de Gobernación y me comprometí a que antes de tres meses iban a iniciar las obras y, que si no, nosotros mismos íbamos a encabezar el que se le quitara la concesión. Hoy ya iniciaron los trabajos de los primeros tres kilómetros", afirmó el aspirante a coordinar los comités de la defensa de la Cuarta Transformación.