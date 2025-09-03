Se consolida baja de homicidios dolosos en Michoacán; agosto, segundo mes con menos casos: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Agosto reitera la tendencia a la baja en homicidios dolosos en Michoacán al registrar 95 casos, lo que lo convierte en el segundo mes con la cifra más baja en lo que va de la presente administración, informó el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, explicó que en noviembre de 2024 se registraron 90 casos y en septiembre del mismo año se notificaron 98.