Se compromete Celeste Ascencio con gobierno estatal en el seguimiento del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La senadora Celeste Ascencio Ortega sostuvo reunión de trabajo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para fortalecer la coordinación interinstitucional entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo, en el marco del seguimiento permanente al Plan Michoacán para la Paz y la Justicia.

En el encuentro se refrendó el compromiso conjunto de avanzar con responsabilidad, transparencia y resultados concretos en cada una de las acciones estratégicas que demanda la entidad.

El Plan Michoacán representa una apuesta por la transformación estructural que solo será posible mediante el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno y la participación activa de la ciudadanía. Su consolidación depende de que comunidades, instituciones y personas sumen esfuerzos para construir un estado más seguro, justo y con oportunidades reales para todas y todos.