Se compromete Celeste Ascencio con gobierno estatal en el seguimiento del Plan Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La senadora Celeste Ascencio Ortega sostuvo reunión de trabajo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para fortalecer la coordinación interinstitucional entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y el Poder Legislativo, en el marco del seguimiento permanente al Plan Michoacán para la Paz y la Justicia.
En el encuentro se refrendó el compromiso conjunto de avanzar con responsabilidad, transparencia y resultados concretos en cada una de las acciones estratégicas que demanda la entidad.
El Plan Michoacán representa una apuesta por la transformación estructural que solo será posible mediante el trabajo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno y la participación activa de la ciudadanía. Su consolidación depende de que comunidades, instituciones y personas sumen esfuerzos para construir un estado más seguro, justo y con oportunidades reales para todas y todos.
Desde el Senado de la República, la senadora Celeste Ascencio Ortega ha asumido la responsabilidad de acompañar, impulsar y dar seguimiento legislativo a los proyectos prioritarios que integran los 12 ejes estratégicos del Plan Michoacán.
Asimismo, se reitera que el trabajo legislativo se complementa con una presencia territorial constante: escuchar directamente a las comunidades, caminar junto a la gente, identificar necesidades reales y construir soluciones de la mano de quienes sostienen día a día a Michoacán. Este enfoque garantiza un puente permanente entre las voces del territorio y las decisiones que se toman en el Senado.
La senadora Celeste Ascencio Ortega reafirmó su compromiso de seguir trabajando con convicción, cercanía y firmeza para que Michoacán avance con paso sólido hacia la transformación que merece.
mrh