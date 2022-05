¡Se buscan! Chavos en Nahuatzen, Michoacán, apedrean perros y se burlan

Nahuatzen, Michoacán (MiMorelia.com).- Dos chavos son buscados en Nahuatzen acusados de maltrato animal, de acuerdo a lo dicho en redes sociales.

Por medio de Facebook la usuaria Lourdes Prad compartió videos en los que se aprecia como estos jóvenes en moto agreden con piedras a unos perros, y se burlan de ello.

Son los videos los que sirven de pruebas de que estos chicos pasan a velocidad considerable para alcanzar a lanzar las pedradas a los canes.

En la publicación se dijo que los animalitos que fueron agredidos fueron abandonados por sus dueños, por lo tanto no tienen hogar y son alimentados por activistas.

"Esto lo hacen con estos peludos, no se con cuántos más lo aran!!!! Espero que esto sea suficiente prueba para una denuncia por maltrato animal" (sic), se lee en la publicación de Facebook.

TE COMPARTIMOS EL TEXTO ÍNTEGRO Y LOS VIDEOS:

"Los perros no nacen siendo agresivos al igual que un niño, en el camino van aprendiendo, sobre todo los callejeros, con acciones cómo estás que al igual que nosotros es una reacción a defendernos se van forjando a la sobrevivencia, que esperamos en esta sociedad con actitudes y comportamientos por los más jóvenes que en su cara se ve disfrutar el hacerle daño a un ser que no tiene voz! Ahora es un animal, después que? NO SON MIS PERROS !!! Son perros que alimentamos irresponsabilidad de otros!!! Esto lo hacen con estos peludos, no se con cuántos más lo aran!!!! Espero que esto sea suficiente prueba para una denuncia por maltrato animal" (sic).