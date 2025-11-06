Se apuntan 13 empresas locales y nacionales para instalarse en el Parque Bajío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que un total de 13 empresas locales y nacionales han formalizado su interés en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, lo que marca un avance significativo en la primera fase de atracción y vinculación empresarial del proyecto.
El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, explicó que presentaron cartas de intención de inversión, las cuales son documentos mediante los cuales las empresas manifiestan formalmente su disposición a instalarse en el Parque Bajío, aunque dicha participación está sujeta al cumplimiento de los procesos técnicos, jurídicos y de infraestructura correspondientes, garantizando la seriedad del compromiso.
Precisó que las empresas interesadas provienen principalmente de los sectores de logística, agroindustria y componentes automotrices. Esta diversificación refuerza el perfil productivo del Bajío michoacano y su integración estratégica al Plan México de reindustrialización nacional, impulsado por el Gobierno de la República.
De manera paralela, la Sedeco avanza en el proceso de consolidación administrativa y normativa del primer Polo de Desarrollo del estado y del país, con el objetivo de garantizar certeza jurídica y operativa a las inversiones.
Asimismo, ya se cuenta con los proyectos de prefactibilidad y factibilidad técnica que permitirán concretar la ejecución del parque industrial en el municipio de Zinapécuaro, con alcance regional.
