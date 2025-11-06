Se apuntan 13 empresas locales y nacionales para instalarse en el Parque Bajío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) informó que un total de 13 empresas locales y nacionales han formalizado su interés en el Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, lo que marca un avance significativo en la primera fase de atracción y vinculación empresarial del proyecto.

El titular de la Sedeco, Claudio Méndez Fernández, explicó que presentaron cartas de intención de inversión, las cuales son documentos mediante los cuales las empresas manifiestan formalmente su disposición a instalarse en el Parque Bajío, aunque dicha participación está sujeta al cumplimiento de los procesos técnicos, jurídicos y de infraestructura correspondientes, garantizando la seriedad del compromiso.