Se amplía Jóvenes Construyendo el Futuro; habrá 40 ferias de empleo en el estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, anunció tres acciones concretas en materia de empleo para Michoacán, como parte de la estrategia del Gobierno de México para fortalecer el desarrollo económico y social en la entidad michoacana. Uruapan será uno de los municipios con mayor prioridad.

La primera acción consiste en la ampliación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual contará con 25 mil nuevos espacios disponibles para la población michoacana, de los cuales 1,500 serán destinados específicamente para Uruapan, una de las regiones más afectadas por la violencia y el desempleo.

Como segunda medida, el funcionario informó que se instalarán 40 ferias de empleo en todo el estado, enfocadas en vincular directamente a las personas con oportunidades laborales formales. De estas, 9 se realizarán en el municipio de Uruapan, facilitando la inclusión económica en esa región.

La tercera acción será el aumento en la participación de trabajadores michoacanos dentro del programa Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, el cual permite a jornaleros laborar de manera legal en el extranjero, con prestaciones y contratos seguros.

Estas medidas forman parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el Gobierno de México para atender de forma integral los desafíos económicos y sociales del estado, con énfasis en empleo, seguridad, salud y justicia.

BCT