Se acabó el polarizado; comienza retiro en Zacapu

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una navaja en mano y bajo el intenso sol, elementos de Tránsito Municipal comenzaron a retirar el polarizado de patrullas y vehículos particulares en Zacapu, como parte de una campaña impulsada por el gobierno local para mejorar la seguridad y la transparencia en la vía pública.

Esta acción responde a una creciente preocupación sobre el uso indebido de vidrios oscuros en vehículos, los cuales pueden dificultar la visibilidad, obstruir la identificación de ocupantes y, en ciertos casos, facilitar actos ilícitos.

“El ejemplo empieza por casa”, afirmó Raúl Fuentes Rodríguez, director de Seguridad Pública Municipal, quien informó que por instrucciones de la presidenta municipal, Mónica Valdés, se retiró primero el polarizado de las unidades oficiales.

La iniciativa está sustentada en el Artículo 465 del Reglamento de Tránsito y Movilidad del Estado de Michoacán, así como en el Artículo 22, fracción 10, del Reglamento Municipal de Zacapu, los cuales prohíben el uso de polarizados que excedan los niveles permitidos de transparencia.