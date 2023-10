Señala Margarita López, minimización de autoridades en tema de fosa en Tacámbaro

No es la primera fosa que encontramos con muchos cuerpos, jamás había yo hecho un video, pero ante la impotencia de que no teníamos el apoyo que debíamos de tener me vi en la necesidad de subirlo a las redes sociales. Mucha gente se pregunta cómo dimos con este lugar, fue a través de alguien de la Fiscalía del Estado que fueron a recoger nueve cráneos nada más y dejaron los restos que nosotros recuperamos posteriormente"

Margarita López Pérez