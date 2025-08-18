SCOP trabaja en la conservación de 17 tramos carreteros michoacanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) realizó la rehabilitación de 17 tramos carreteros de jurisdicción estatal, que suman 680 kilómetros lineales de longitud, gracias al esquema de inversión y ejecución multianual.
Las brigadas multianuales de la SCOP realizan labores de conservación y mantenimiento en diversos tramos carreteros rehabilitados que se concluyeron de 2023 a la fecha, mismos que están programados para continuar hasta que concluya esta administración. En la capital michoacana, se atiende el Periférico de Morelia, el Ramal Camelinas y el entronque Cointzio-La Huerta.
Además, se trabaja en el camino Cuitzeo-Puruándiro-Zináparo, que comunica a uno de los Pueblos Mágicos michoacanos con el Bajío, región donde también restauraron las carreteras Zacapu-Villachuato y Puruándiro-Pastor Ortiz, y que ahora se encuentra mejor conectada con la zona lacustre, a través de la vialidad Erongarícuaro-Zarzamora-Franco Reyes. Mientras que, en La Piedad, la avenida Martí Mercado ofrece óptimas condiciones de movilidad, donde a la fecha se da mantenimiento integral.
La región Purépecha, rica en gastronomía, tradiciones y producción artesanal, cuenta con tramos carreteros mejorados, que comparte con la vecina región Tepalcatepec, en los caminos Uruapan-Tancítaro-Copetiro, Peribán-Buenavista, Capácuaro-Peribán y el libramiento de Peribán, los cuales continúan recibiendo mantenimiento y conservación.
En la región Lerma-Chapala, la dependencia rehabilitó el Libramiento Sur de Zamora y el camino Jacona-Peribán, compartido igualmente con la región Tepalcatepec, al igual que el tramo carretero Tocumbo-Cotija-Puente Jaripo, donde se realizan labores de limpieza y deshierbe de maleza en su superficie de rodamiento.
En el Oriente, la SCOP realizó la rehabilitación de las vías terrestres La Cinta-Santa Ana Maya, y Epitacio Huerta-Tlalpujahua, donde se le brindó mantenimiento previo a la temporada vacacional.
