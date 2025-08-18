Michoacán

SCOP trabaja en la conservación de 17 tramos carreteros michoacanos

Para mejorar conectividad en la red estatal
SCOP trabaja en la conservación de 17 tramos carreteros michoacanos
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) realizó la rehabilitación de 17 tramos carreteros de jurisdicción estatal, que suman 680 kilómetros lineales de longitud, gracias al esquema de inversión y ejecución multianual.

Las brigadas multianuales de la SCOP realizan labores de conservación y mantenimiento en diversos tramos carreteros rehabilitados que se concluyeron de 2023 a la fecha, mismos que están programados para continuar hasta que concluya esta administración. En la capital michoacana, se atiende el Periférico de Morelia, el Ramal Camelinas y el entronque Cointzio-La Huerta.

Además, se trabaja en el camino Cuitzeo-Puruándiro-Zináparo, que comunica a uno de los Pueblos Mágicos michoacanos con el Bajío, región donde también restauraron las carreteras Zacapu-Villachuato y Puruándiro-Pastor Ortiz, y que ahora se encuentra mejor conectada con la zona lacustre, a través de la vialidad Erongarícuaro-Zarzamora-Franco Reyes. Mientras que, en La Piedad, la avenida Martí Mercado ofrece óptimas condiciones de movilidad, donde a la fecha se da mantenimiento integral.

La región Purépecha, rica en gastronomía, tradiciones y producción artesanal, cuenta con tramos carreteros mejorados, que comparte con la vecina región Tepalcatepec, en los caminos Uruapan-Tancítaro-Copetiro, Peribán-Buenavista, Capácuaro-Peribán y el libramiento de Peribán, los cuales continúan recibiendo mantenimiento y conservación.

En la región Lerma-Chapala, la dependencia rehabilitó el Libramiento Sur de Zamora y el camino Jacona-Peribán, compartido igualmente con la región Tepalcatepec, al igual que el tramo carretero Tocumbo-Cotija-Puente Jaripo, donde se realizan labores de limpieza y deshierbe de maleza en su superficie de rodamiento.

En el Oriente, la SCOP realizó la rehabilitación de las vías terrestres La Cinta-Santa Ana Maya, y Epitacio Huerta-Tlalpujahua, donde se le brindó mantenimiento previo a la temporada vacacional.

