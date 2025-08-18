SCOP trabaja en la conservación de 17 tramos carreteros michoacanos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) realizó la rehabilitación de 17 tramos carreteros de jurisdicción estatal, que suman 680 kilómetros lineales de longitud, gracias al esquema de inversión y ejecución multianual.

Las brigadas multianuales de la SCOP realizan labores de conservación y mantenimiento en diversos tramos carreteros rehabilitados que se concluyeron de 2023 a la fecha, mismos que están programados para continuar hasta que concluya esta administración. En la capital michoacana, se atiende el Periférico de Morelia, el Ramal Camelinas y el entronque Cointzio-La Huerta.