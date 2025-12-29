SCOP reporta año histórico en obras públicas en Michoacán

El titular de la SCOP destacó la inversión de 2 mil 437 millones de pesos en mil 047 centros educativos de Michoacán. Resaltó la construcción de un preescolar y una primaria en Villas del Pedregal, en beneficio de más de mil niños, además de la nueva Secundaria Técnica 168 en el mismo fraccionamiento, la cual está próxima a inaugurarse con capacidad para 700 estudiantes.

Asimismo, indicó que se han rehabilitado más de mil 800 kilómetros de carreteras en toda la entidad, 680 de ellos con atención y mantenimiento permanente hasta 2027 bajo el esquema multianual. En lo que respecta a concesiones carreteras, se tiene una inversión sin precedente de 27 mil 938 millones de pesos para la generación de más de 555 kilómetros nuevos de carretera.

El funcionario estatal detalló que se realizaron más de mil 300 obras, con una inversión superior a los 6 mil millones de pesos, destinadas a la mejora de calles, vialidades municipales y espacios públicos. Entre estas acciones destacan las rehabilitaciones de los tramos Tupátaro-Cuanajo, San Antonio-San Isidro y Sicuicho-Pamatácuaro-Charapan.