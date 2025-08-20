SCOP rehabilita y amplía telesecundaria de Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) informa que se trabaja en la rehabilitación y ampliación de la Telesecundaria “José María Morelos y Pavón”, en la localidad de Tejerías de Santa Catarina, en Uruapan, la cual reporta un 25 por ciento de avance en la infraestructura.

Este plantel forma parte de la estrategia de reconversión educativa, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Dicha iniciativa tiene como propósito optimizar la infraestructura escolar y habilitar los espacios de escuelas secundarias del turno matutino para la impartición de clases de bachillerato en el turno vespertino.

El titular de la SCOP, Rogelio Zarazúa Sánchez, supervisó la obra que beneficiará a 250 alumnos, lo que permitirá contar con mayores oportunidades de educación en zonas donde no se cuenta con instalaciones para nivel educativo de media superior.

Mediante la Dirección de Infraestructura Educativa de la dependencia estatal, se trabaja en la rehabilitación general del edificio y sanitarios, así como la elaboración de techumbre en cancha existente, la construcción de dos aulas y edificio de laboratorios.