SCOP rehabilita camino intermunicipal Tiripetío-Carácuaro-Eréndira: Rogelio Zarazúa

Zarazúa Sánchez puntualizó que gracias a los trabajos que realiza la Dirección de Caminos y Carreteras de la SCOP se comenzó con labores de deshierbe, limpieza de cunetas, conformación de muros de mampostería, fresado y bacheo entre otras acciones.

La rehabilitación de este camino es una acción de infraestructura prioritaria para la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Su importancia radica en que conecta la zona centro del estado directamente con la región de Tierra Caliente, representando un corredor estratégico para la economía regional.

La vía inicia en la tenencia moreliana de Tiripetío y atraviesa los municipios de Acuitzio, Madero, Nocupétaro y Carácuaro, y concluye en la localidad de Eréndira, ubicada en la jurisdicción municipal de Huetamo y colindante con el estado de Guerrero.

mrh