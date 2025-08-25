SCOP promueve el rescate de vestigios arqueológicos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, impulsó el rescate de vestigios arqueológicos hallados durante las obras que se realizan en el estado. El esfuerzo se ve reflejado en la exposición "Memorias Bajo Tierra, Obras del Presente", en el Centro Cultural Clavijero.
La muestra incluye un total de 400 artefactos y restos de animales utilizados en actividades ceremoniales. Estos vestigios fueron descubiertos durante las obras de infraestructura pública, como resultado de los esfuerzos interinstitucionales entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Michoacán y de la Secretaría de Cultura (Secum) en el Estado.
Zarazúa Sánchez afirmó que estos esfuerzos interinstitucionales refuerzan el compromiso del Gobierno de Michoacán por salvaguardar el patrimonio arqueológico. Por ello, la SCOP tiene especial cuidado en las excavaciones y retiro de material pétreo en todas sus excavaciones, además reporta de inmediato cualquier hallazgo al INAH.
Se exhiben por primera vez al público hallazgos realizados en obras como el segundo anillo periférico y el distribuidor vial Morelos, en salida Salamanca. La muestra también incluye vestigios descubiertos durante la construcción del mercado y la rehabilitación del lago de Pátzcuaro, entre otros, que incluyen puntas de lanza, huesos, vasijas y figuras de dioses en miniatura.
RPO