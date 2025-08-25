SCOP promueve el rescate de vestigios arqueológicos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, impulsó el rescate de vestigios arqueológicos hallados durante las obras que se realizan en el estado. El esfuerzo se ve reflejado en la exposición "Memorias Bajo Tierra, Obras del Presente", en el Centro Cultural Clavijero.

La muestra incluye un total de 400 artefactos y restos de animales utilizados en actividades ceremoniales. Estos vestigios fueron descubiertos durante las obras de infraestructura pública, como resultado de los esfuerzos interinstitucionales entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Michoacán y de la Secretaría de Cultura (Secum) en el Estado.