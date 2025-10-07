SCOP obtiene certificación para garantizar integridad y transparencia en contrataciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) obtuvo la certificación internacional ISO 37001:2016 gracias a la implementación de su Sistema de Gestión Antisoborno. Este logro garantiza la certeza, legalidad, integridad y transparencia en todos sus procesos internos y contrataciones.
El titular de la SCOP, Rogelio Zarazúa puntualizó que se adoptó la política institucional de cero tolerancia al soborno, con la cual se implementaron mecanismos eficaces para la detección, mitigación y sanción de conductas indebidas, mediante controles establecidos como canales de denuncia seguros, confidenciales y libres de represalias.
Zarazúa Sánchez agregó que este proceso también agilizó tramitología de la dependencia, como el registro y renovación del padrón de contratistas que antes duraba 30 días y ahora se realiza en 3 días; la inscripción de licitación y adjudicación pasó de 2 a 1 día de trámite; la firma de contratos de obra pública y servicios relacionados pasó de un trámite de 15 días a 2 días y el permiso de aprovechamiento de derecho de vía de 30 días a 5 días, todos en línea y sin visitas a la dependencia, sin interacción física y poderse hacer en cualquier lugar.
La función especializada de cumplimiento antisoborno está dotada de independencia y autoridad para supervisar imparcialmente la implementación del sistema e imponer sanciones y consecuencias ante actos de soborno, mediante medidas disciplinarias y/o legales, conforme a la normativa vigente.
Ante cualquier sospecha de mala práctica, la ciudadanía puede enviar información detallada a los correos rodrigo.torres@michoacan.gob.mx o representanteSGAS@scop.michoacan.gob.mx. El reporte debe identificar a la persona funcionaria, servidora pública o particular involucrada, incluir una narración de los hechos (precisando modo, tiempo y lugar), y adjuntar pruebas o evidencias.
BCT