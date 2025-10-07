SCOP obtiene certificación para garantizar integridad y transparencia en contrataciones

Zarazúa Sánchez agregó que este proceso también agilizó tramitología de la dependencia, como el registro y renovación del padrón de contratistas que antes duraba 30 días y ahora se realiza en 3 días; la inscripción de licitación y adjudicación pasó de 2 a 1 día de trámite; la firma de contratos de obra pública y servicios relacionados pasó de un trámite de 15 días a 2 días y el permiso de aprovechamiento de derecho de vía de 30 días a 5 días, todos en línea y sin visitas a la dependencia, sin interacción física y poderse hacer en cualquier lugar.

La función especializada de cumplimiento antisoborno está dotada de independencia y autoridad para supervisar imparcialmente la implementación del sistema e imponer sanciones y consecuencias ante actos de soborno, mediante medidas disciplinarias y/o legales, conforme a la normativa vigente.